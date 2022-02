Grand Slam a Tel Aviv: bronzo per Bellandi. L'Italia chiude con 3 medaglie (Di sabato 19 febbraio 2022) Alice Bellandi mette la ciliegina sulla torta del judo Italiano al Grand Slam a Tel Aviv, infilandosi al collo uno splendido bronzo nei 78 kg. Una medaglia che si aggiunge all'argento di Francesca ... Leggi su gazzetta (Di sabato 19 febbraio 2022) Alicemette la ciliegina sulla torta del judono ala Tel, infilandosi al collo uno splendidonei 78 kg. Una medaglia che si aggiunge all'argento di Francesca ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Judoka sul podio a Tel Aviv! ?? Sul tatami del Grand Slam Francesca Milani è seconda nei -48 kg, Odette Giuffrida t… - Gazzetta_it : Judo, Grand Slam a Tel Aviv: bronzo per Bellandi. L’Italia chiude con 3 medaglie - bida_legend : RT @SICNoticias: A atleta portuguesa derrotou por ippon a italiana Giorgia Stangherlin. - gioanah : @FrCarrozzo @Ci1812 Tra l'altro nella polemica tra la Vezzali e Costa, Djokovic non ci ha messo bocca. Non ha fatto… - SICNoticias : A atleta portuguesa derrotou por ippon a italiana Giorgia Stangherlin. -