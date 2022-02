Missili da Porto Recanati?

Leggi su butac

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Ci è stato segnalato questo tweet che arriva da un profilo con oltre 11mila contatti, ve ne mostriamo lo screenshot nel caso, giustamente, Twitter lo rimuova come notizia falsa: Il tweet vuole probabilmente cavalcare l’onda del possibile conflitto in Ucraina dando a intendere che vengano lanciatinon ben precisati da postazioni vicino a Macerata. Ma confutare quanto viene mostrato è molto semplice, anche grazie ai tanti che l’hanno commentato geolocalizzando l’immagine nella maniera corretta, come ad esempio Alex Camerini Emo che ha risposto spiegando i fatti: Lancio di satelliti skyMed da Cape Canaveral visti da Satellite Beach. Qui ci mettiamo la pietra sopra, trovato ulteriori riscontri di 16 giorni fa. E la traiettoria coincide. E allegando una comoda mappa: …ma ha anche trovato l’immagine della spiaggia da cui la foto è stata scattata: E basta cercare ...