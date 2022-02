Itamil Esercito: "La riforma della giustizia militare deve coinvolgere anche i sindacati" (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il sindacato Itamil Esercito ha esaminato attraverso una Task Force di Studi legali le due proposte di legge d'iniziativa parlamentare (Atto camera n. 1402 dell’ On. Aresta abbinato al n. 1242 d’iniziativa... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il sindacatoha esaminato attraverso una Task Force di Studi legali le due proposte di legge d'iniziativa parlamentare (Atto camera n. 1402 dell’ On. Aresta abbinato al n. 1242 d’iniziativa...

Advertising

forzearmateeu : Un nuovo post (Sindacato Itamil Esercito: la questione del monte ore straordinari finisce in parlamento) è stato p… - cavpassarelli : Itamil Esercito: incontro con il Presidente della Regione Piemonte :: itamil - btzberger : RT @cavpassarelli: SINDACATO ITAMIL ESERCITO: IL TAR LAZIO ACCOGLIE IL RICORSO PER LA SOSPENSIVA DELL' ATTIVITA' LAVORATIVA :: itamil #gree… - zettai_Ari : RT @cavpassarelli: SINDACATO ITAMIL ESERCITO: IL TAR LAZIO ACCOGLIE IL RICORSO PER LA SOSPENSIVA DELL' ATTIVITA' LAVORATIVA :: itamil #gree… - actarus1070 : RT @cavpassarelli: SINDACATO ITAMIL ESERCITO: IL TAR LAZIO ACCOGLIE IL RICORSO PER LA SOSPENSIVA DELL' ATTIVITA' LAVORATIVA :: itamil #gree… -