David Rossi, il pm: "Forse lo preoccupava il 'gruppo birreria'" (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il pm Aldo Natalini, durante l'audizione sul caso David Rossi, cita un presunto gruppo di potere che l'ex capo Comunicazione di Mps avrebbe conosciuto. Ma Rossi - specifica - non ne faceva parte Leggi su ilgiornale (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il pm Aldo Natalini, durante l'audizione sul caso, cita un presuntodi potere che l'ex capo Comunicazione di Mps avrebbe conosciuto. Ma- specifica - non ne faceva parte

Advertising

borghi_claudio : Ora in audizione Giuseppe Mussari alla commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi - borghi_claudio : Ora audizione PM Natalini in commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi - borghi_claudio : Domani per la commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi verrà audito Giuseppe Mussari. - babyspettri : RT @borghi_claudio: Ora audizione PM Natalini in commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi - marcuspascal1 : RT @M_Montigiani: Morte di David Rossi, l'ex presidente di Mps: 'Non penso si sia suicidato' -