MotoGP, Pol Espargarò “Honda conosce i limiti, perdiamo un po’ sul rettilineo” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Pol Espargarò guarda all’inizio del Mondiale, previsto per il primo week-end di marzo in quel di Losail (Qatar). L’iberico è pronto per dare battaglia per il secondo anno consecutivo con Honda accanto al connazionale Marc Marquez. Ottimi segnali da parte dei due alfieri del brand giapponese. I test in Indonesia hanno visto Honda in crescita, moto all’attacco delle prime posizioni. Il verdetto arriverà solo nelle prime sfide, previste tra Losail e Mandalika che riaccoglierà la MotoGP a metà marzo. Il catalano ha rilasciato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “Utilizziamo nuovi dispositivi che forniscono più trazione per accelerare più velocemente. Al momento perdiamo un po’ sul rettilineo, la Ducati resta nettamente superiore”. F1, Jost Capito: “C’è molto più da fare rispetto a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Polguarda all’inizio del Mondiale, previsto per il primo week-end di marzo in quel di Losail (Qatar). L’iberico è pronto per dare battaglia per il secondo anno consecutivo conaccanto al connazionale Marc Marquez. Ottimi segnali da parte dei due alfieri del brand giapponese. I test in Indonesia hanno vistoin crescita, moto all’attacco delle prime posizioni. Il verdetto arriverà solo nelle prime sfide, previste tra Losail e Mandalika che riaccoglierà laa metà marzo. Il catalano ha rilasciato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “Utilizziamo nuovi dispositivi che forniscono più trazione per accelerare più velocemente. Al momentoun po’ sul, la Ducati resta nettamente superiore”. F1, Jost Capito: “C’è molto più da fare rispetto a ...

