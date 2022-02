Minigonna e ombelico scoperto | la protesta degli studenti del Righi | La professoressa chieda scusa

Leggi su lastampa

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Flash-mob prima dell'ingresso a scuola per glidel Liceonel centro di Roma. L'istituto era salito agli onori della cronaca per un'insegnante che aveva rimproverato una studentessa per il suo abbigliamento dicendole: "Non stai mica sulla Salaria". "A un ragazzo in costume da bagno al massimo avrebbe detto che non era al mare", afferma la studentessa che ha subito il rimprovero. "Anche a me è successo molte volte di essere stata ripresa per una maglietta o altro", aggiunge Giulia, studentessa del quinto anno. Oltre alle ragazze, anche alcuni ragazzi si sono vestiti provocatoriamente con minigonne e pance scoperte, chiedendo unanimemente le scuse da parte dell'insegnante.



Di Luca Pellegrini