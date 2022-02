Inter-Liverpool, Klopp: “Avremo possibilità di pressare e recuperare palla” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Ho molto rispetto per l’Inter: è cambiata tanto rispetto allo scorso anno, ma i nuovi acquisti hanno fatto bene e sono pronto per questa sfida. Hanno ottimi giocatori soprattutto in attacco: è una squadra che fa molto possesso e questo ci darà la possibilità di pressarli e di recuperare palla“. Queste le parole di Jurgen Klopp ai microfoni di Prime Video a pochi minuti dal via di Inter-Liverpool, sfida valida per gli ottavi di finale di Champions League. Il tecnico dei Reds si è poi soffermato sul terminale offensivo Diogo Jota, dichiarando: “Mi è subito piaciuto, fin dalla prima volta che l’ho visto con il Wolverhampton. È estremamente furbo e intelligente, sono felice che giochi con noi”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Ho molto rispetto per l’: è cambiata tanto rispetto allo scorso anno, ma i nuovi acquisti hanno fatto bene e sono pronto per questa sfida. Hanno ottimi giocatori soprattutto in attacco: è una squadra che fa molto possesso e questo ci darà ladi pressarli e di“. Queste le parole di Jurgenai microfoni di Prime Video a pochi minuti dal via di, sfida valida per gli ottavi di finale di Champions League. Il tecnico dei Reds si è poi soffermato sul terminale offensivo Diogo Jota, dichiarando: “Mi è subito piaciuto, fin dalla prima volta che l’ho visto con il Wolverhampton. È estremamente furbo e intelligente, sono felice che giochi con noi”. SportFace.

Inter : ?? | QUALITÀ E PERSONALITÀ ?? Le partite del cuore, i numeri, la carriera e tante curiosità su @hakanc10 ?? Sai tutto… - Inter : ? | GUESS WHO ? Ha segnato un gol incredibile contro una squadra allenata da Klopp ??? Ha esordito in nerazzurro c… - Inter : ?? | MATRIX ??? Cosa si prova a giocare la Champions con la maglia dell'Inter? ?? Che avversario è il Liverpool di Kl… - Dottor_Strowman : RT @AFriendzoni: Sinceramente una eventuale vittoria dell'Inter non mi darebbe fastidio, il Liverpool mi sta sul cazzo e tutto sommato per… - YBah96 : RT @_Fonzv: Cazz m n fott se l'Inter vince o perde, forza infortuni nerazzurri che tanto il turno lo passa il Liverpool umiliandoli in Ingh… -