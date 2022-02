Advertising

telodogratis : Covid oggi Sardegna, 2.877 contagi e 9 morti: bollettino 16 febbraio - AnsaSardegna : Covid: 2.877 casi e 9 decessi in Sardegna. Tasso di positività 21%, in calo ricoveri in intensive (-3) #ANSA - Antipeppe : @539th Sardegna 2.877 vs 3.209 -406 sull'atteso ?? -3 ordinari -3 uti +9 decessi -3 ricoveri sull'atteso ?? - vivere_sardegna : Covid: 2.877 casi e 9 decessi in Sardegna - fisco24_info : Covid oggi Sardegna, 2.877 contagi e 9 morti: bollettino 16 febbraio: (Adnkronos) - I dati della Regione… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 877

I dati della Regione Sono 2877 i contagi da coronavirus registrati oggi, 16 febbraio, in Sardegna. Lo riferisce il bollettino con i datidella Regione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 13304 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 28 ( - 3 ). I pazienti ricoverati in area ...In Sardegna si registrano nelle ultime 24 ore nove decessi e 2.casi confermati di positività al(di cui 2.410 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 13.304 tamponi per un tasso di positività del 21,6%.Tickets will be available by visiting ticketmaster.com/garthbrooks or via the Garth Brooks line at Ticketmaster, 1-877-654-2784 ... in-the-round seating. All COVID-19 restrictions apply, and ...(Adnkronos) – Sono 2877 i contagi da coronavirus registrati oggi, 16 febbraio, in Sardegna. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e ...