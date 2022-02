Ivan Reitman | Arnold Schwzarzenegger | Mi ha dato una possibilità di dimostrare cosa sapevo fare

(Di martedì 15 febbraio 2022)Schwarzenegger ha condiviso il suo ricordo di, regista che lo ha trasformato in una star delle commedie dopo tanti progetti action. La morte diha suscitato grande commozione nel mondo di Hollywood e tra le persone che hanno voluto rivolgere un pensiero al regista c'è ancheSchwarzenegger. L'attore aveva collaborato con il filmmaker in occasione di tre commedie nel corso della sua carriera.Schwarzenegger ha dichiarato: "è una leggenda. A Hollywood era uno dei migliori. Era la nobilità della commedia. Nella vita era una persona grandiosa: un padre e un marito meraviglioso, un amico fantastico e un essere umano incredibile. Era gentile, era generoso, era incredibilmente ...

Tg3web : È morto a 75 anni il regista Ivan Reitman. Molti i film diretti e prodotti, ma il suo nome resta per sempre legato a Ghostbusters.

Grande, grandissimo dolore per la morte di, il celebre regista e produttore. Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa dell'artista, commosso l'attore Ernie Hudson : "Sono profondamente addolorato per la perdita di...Sky Cinema rende omaggio acon una programmazione a lui dedicata: il celebre produttore e regista cinematografico statunitense, noto al grande pubblico per aver diretto Ghostbusters , uno dei più famosi cult degli ...Le star della saga di Ghostbusters e il figlio Jason hanno condiviso un emozionante ricordo di Ivan Reitman dopo la sua morte avvenuta nella giornata di sabato. Il filmmaker era stato recentemente ...La morte di Ivan Reitman ha suscitato grande commozione nel mondo di Hollywood e tra le persone che hanno voluto rivolgere un pensiero al regista c'è anche Arnold Schwarzenegger. L'attore aveva ...