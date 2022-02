Collegamenti web personalizzabili utilizzando solo emoticon

(Di martedì 15 febbraio 2022) Grazie all’integrazione tra Yat e Opera, ora tutti gli utenti del web potranno creare il proprio dominio web basato su sole, anziché su lettere e parole. Gli utenti potranno, dunque, accedere a siti web fondatisue, dunque, anche registrare i propri domini personali con stringhe di. Grazie al browser Opera si potrà creare un proprio indirizzo web (url) inserendoemoji, e questo è grandissimo passo in avanti per tutti i creators online. Un’evoluzione nata dalla collaborazione di Opera e Yat ed è proprio quest’ultima azienda, che crea URL personalizzati, che ha permesso ad Opera di aprirsi alla «emojificazione» . I primi ad utilizzare domini di solesono stati Lil Wayne e Steve Aoki. Perché è stata pensata questa «emojificazione»? Perché più ...

"Sono passati quasi 30 anni da quando il World Wide Web è stato lanciato al pubblico e non c'è stata molta innovazione nello spazio dei collegamenti web: le persone includono ancora .com nei loro URL" ...
Un portavoce dell'azienda evidenzia che la funzione porta un po' di novità nei collegamenti web, cambiamenti molto poco dalla loro creazione, circa trent'anni fa. Secondo Opera, il sistema in ...