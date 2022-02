Green pass, Ricciardi: “Obbligo deve restare per tutto l’anno” (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il coronavirus “non scomparirà: una nuova malattia si è aggiunta a quelle che già conoscevamo. Ed è molto più grave dell’influenza”. Risponde Così a Repubblica Walter Ricciardi, alla vigilia dell’Obbligo per gli over 50 del Super Green pass per lavorare, che entra in vigore in un momento di calo importante della curva. “Non dobbiamo pensare che sia tutto finito – sottolinea il consulente del ministro alla Salute Roberto Speranza -. Certo, i risultati raggiunti devono soddisfarci, ma il virus continua a circolare e ci vuole ancora attenzione, abbassare le difese rende possibile un ritorno di fiamma dell’epidemia. L’Obbligo in questo momento è funzionale a evitare questo ritorno. Ci sono ancora 5 milioni di non vaccinati che tengono alto il numero dei morti. Per loro il ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il coronavirus “non scomparirà: una nuova malattia si è aggiunta a quelle che già conoscevamo. Ed è molto più grave dell’influenza”. Risponde Così a Repubblica Walter, alla vigilia dell’per gli over 50 del Superper lavorare, che entra in vigore in un momento di calo importante della curva. “Non dobbiamo pensare che siafinito – sottolinea il consulente del ministro alla Salute Roberto Speranza -. Certo, i risultati raggiunti devono soddisfarci, ma il virus continua a circolare e ci vuole ancora attenzione, abbassare le difese rende possibile un ritorno di fiamma dell’epidemia. L’in questo momento è funzionale a evitare questo ritorno. Ci sono ancora 5 milioni di non vaccinati che tengono alto il numero dei morti. Per loro il ...

