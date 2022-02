Chelsea, Lukaku criptico sui social: “Se devi forzarlo, probabilmente non si adatta” (Di domenica 13 febbraio 2022) “Se devi forzarlo, probabilmente non si adatta”. Questa frase criptica è stata pubblicata da Romelu Lukaku nelle scorse ore, forse in relazione alle scelte tattiche di Thomas Tuchel. Un post, quello postato su Snapchat, che sta facendo molto discutere in Inghilterra dopo che il Chelsea si è assicurato il Mondiale per Club anche grazie ai gol dell’ex Inter. Un’uscita social che continuerà a far parlare, soprattutto considerato il rapporto non idilliaco con il tecnico tedesco. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 13 febbraio 2022) “Senon si”. Questa frase criptica è stata pubblicata da Romelunelle scorse ore, forse in relazione alle scelte tattiche di Thomas Tuchel. Un post, quello postato su Snapchat, che sta facendo molto discutere in Inghilterra dopo che ilsi è assicurato il Mondiale per Club anche grazie ai gol dell’ex Inter. Un’uscitache continuerà a far parlare, soprattutto considerato il rapporto non idilliaco con il tecnico tedesco. SportFace.

