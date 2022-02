Silvia Toffanin non si trattiene | lacrime in studio | il lutto improvviso che la sconvolge

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 12 febbraio 2022) Momento di forte commozione ina Verissimo con Deborah Compagnoni. La campionessa azzurra dello sci ha avuto la forza di parlare di un dolore personale immenso e anche piuttosto fresco: la morte del fratello Jacopo, travolto da una valanga lo scorso dicembre mentre faceva sci alpinismo. La Compagnoni non è riuscita a trattenere le, commuovendo anche. “È passato poco tempo che non mi sembra vero - ha dichiarato la regina delle nevi - la montagna lo ha portato via. Era la sua passione, personale e come mestiere, faceva la guida alpina. Aveva trasmesso anche a me tanto amore per l'alpinismo. Io credo nel destino, credo che c'è già qualcosa di scritto in ognuno di noi. È andato via prima del tempo a soli 40 anni. Aveva 11 anni meno di me. Era il piccolo di casa e ci manca tanto, ma ...