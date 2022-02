Albinoleffe-Triestina | Serie C | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

(Di sabato 12 febbraio 2022)in campo oggi alle ore 14:30 nel match valido per la ventiseiesima giornata del campionato diC, Girone A. Gli ospiti navigano nel blocco delle possibili candidate ai playoff, posizione difficile da mantenere per i triestini visti gli ultimi risultati. Situazione molto simile per i padroni di casa, che dista dall’avversaria di soli cinque punti. Ecco le ultime news riguardo il match, dalleallatv. Statistiche e curiosità diI Seriani, attualmente dodicesimi in classifica a quota 27 punti, vantano di uno score di 6 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte con ben 25 reti messe a segno e 28 subite. I Triestini, attualmente quinti in classifica a quota 34 punti, hanno ottenuto ...

Aladino Valoti, direttore sportivo dell'Albinoleffe, alla vigilia del match con la Triestina, ha dichiarato: "Così come noi, anche i nostri avversari non sono reduci da un momento particolarmente ...