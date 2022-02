Sci freestyle, Colby Stevenson: dalle 30 fratture in testa all’argento olimpico. La storia dell’americano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Le storie che ci regalano le Olimpiadi sono sempre uniche ed emozionanti, ed è soprattutto questo il bello di questi eventi. Parliamo in questo caso della medaglia d’argento di Colby Stevenson nello sci freestyle, specialità big air, alle Olimpiadi Invernali di Pechino. Un risultato davvero straordinario, considerando che circa sei anni fa lo statunitense si trovava in un ospedale per un incidente quasi fatale. Un colpo di sonno gli aveva infatti causato tantissime fratture (tra cui 30 solo in testa) che lo avevano costretto a passare tre giorni in coma indotto. freestyle, Pechino 2022: Leonardo Donaggio quinto nella Finale del Big Air! Debutto da sogno per l’azzurro Già un suo ritorno alla vita normale sembrava dunque difficile, figurarsi tornare a gareggiare ad alti livelli. Ma ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) Le storie che ci regalano le Olimpiadi sono sempre uniche ed emozionanti, ed è soprattutto questo il bello di questi eventi. Parliamo in questo caso della medaglia d’argento dinello sci, specialità big air, alle Olimpiadi Invernali di Pechino. Un risultato davvero straordinario, considerando che circa sei anni fa lo statunitense si trovava in un ospedale per un incidente quasi fatale. Un colpo di sonno gli aveva infatti causato tantissime(tra cui 30 solo in) che lo avevano costretto a passare tre giorni in coma indotto., Pechino 2022: Leonardo Donaggio quinto nella Finale del Big Air! Debutto da sogno per l’azzurro Già un suo ritorno alla vita normale sembrava dunque difficile, figurarsi tornare a gareggiare ad alti livelli. Ma ...

Advertising

lapiazzaweb : #OlimpiadiPechino : il veneziano Leonardo #Donaggio quinto nello sci freestyle. - mattinodipadova : L’atleta del Lido è il più giovane del gruppo italiano partito per la campagna di Cina, e si è cimentato, nella sua… - nuova_venezia : L’atleta del Lido è il più giovane del gruppo italiano partito per la campagna di Cina, e si è cimentato, nella sua… - mattinodipadova : L’atleta del Lido è il più giovane del gruppo italiano partito per la campagna di Cina, e si è cimentato, nella sua… - CorriereAlpi : L’atleta del Lido è il più giovane del gruppo italiano partito per la campagna di Cina, e si è cimentato, nella sua… -