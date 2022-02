Masterchef Italia 11 | l' intervista ai concorrenti eliminati Polone e Mime

(Di venerdì 11 febbraio 2022) L'ainella nona puntata di11,. Ieri è andata in onda la nona puntata di11, il cooking show più amato daglini, prodotto da Endemol Shine Italy e in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno (ma disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW). Durante la serata abbiamo assistito ad altre due eliminazioni incredibilmente sofferte: abbiamo detto addio a Gabriele Policarpo, alias, eliminato dopo il temutissimo Invention Test a tema pasticceria con Iginio Massari, eKataniwa, dopo il difficile Skill Test di Chef Terry Giacomello. Abbiamo avuto occasione di incontrare entrambi ...

Ieri è andata in onda la nona puntata di11 , il cooking show più amato dagli italiani, prodotto da Endemol Shine Italy e in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno (ma disponibile on demand, visibile su Sky Go e in ...Se l'ottava puntata di( LO SPECIALE ) ha segnato una svolta, a questo punto della gara è impossibile guardarsi indietro né ha senso fare bilanci, ciò che conta è concentrarsi sull'obiettivo e superare le ...Ieri è andata in onda la nona puntata di Masterchef Italia 11, il cooking show più amato dagli italiani, prodotto da Endemol Shine Italy e in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno (ma ...Qual è il più grande complimento che possa fare Antonino Cannavacciuolo? Lo sa bene Polone, eliminato dopo l’Invention Test di MasterChef Italia di ieri (episodi su Sky e in streaming su NOW, sempre ...