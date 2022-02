Il caro bollette? Le 3 cause principali secondo l’Asce (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Crisi geopolitiche ma non solo. A determinare il caro bollette sono stati diversi fattori, come i problemi strutturali delle imprese che si occupano di energia e l’andamento lento del percorso europeo verso la transizione ecologica. A individuare le diverse sfaccettature che hanno portato al boom dei prezzi in Italia è il presidente della Scuola di guerra economica e competizione internazionale di Venezia (Asce), Arduino Paniccia, intervistato dall’Adnkronos. Il problema energetico ha dei ”contorni molto vasti. E’ un problema grandissimo che riguarda interi paesi, interi continenti. Non è facilissimo limitarlo ad alcuni aspetti”, spiega. Ovviamente ci sono le ”vicende geopolitiche e militari” ma ”la mia idea è che, come sempre, incidano un insieme di fattori che hanno portato a questo caro bollette e ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Crisi geopolitiche ma non solo. A determinare ilsono stati diversi fattori, come i problemi strutturali delle imprese che si occupano di energia e l’andamento lento del percorso europeo verso la transizione ecologica. A individuare le diverse sfaccettature che hanno portato al boom dei prezzi in Italia è il presidente della Scuola di guerra economica e competizione internazionale di Venezia (Asce), Arduino Paniccia, intervistato dall’Adnkronos. Il problema energetico ha dei ”contorni molto vasti. E’ un problema grandissimo che riguarda interi paesi, interi continenti. Non è facilissimo limitarlo ad alcuni aspetti”, spiega. Ovviamente ci sono le ”vicende geopolitiche e militari” ma ”la mia idea è che, come sempre, incidano un insieme di fattori che hanno portato a questoe ...

Advertising

matteosalvinimi : “Contributi a famiglie, artigiani, commercianti e imprese contro il caro-bollette”, “Con la cessione multipla del c… - arrigoni_paolo : La #Lega in piazza per un flash-mob di fronte a Montecitorio per chiedere al Governo misure urgenti per contrastare… - fattoquotidiano : Caro bollette, Fassina: “Il male minore è lo scostamento urgente. Governo Draghi? È finito da quando il premier ha… - comuni_anci : RT @lucavecchi72: Questa sera spegniamo le luci del ponte di Calatrava in segno di protesta contro il caro bollette. Anche il @ComuneRE a… - m_nardella : #lucispente iniziativa #anci per caro bollette energia elettrica. -