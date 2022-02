Curling e Bling Bling | e perché il calcio è ancora democratico

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’Italia ha vinto la medaglia d’Oro alle Olimpiadi invernali di Pechino nel. Non ho esattamente presente come funzioni il, credo come il 99,9% degli esseri umani, cioè tutti quelli che non ci giocano, ma so che ilè entrato nell’immaginario occidentale proprio durante le ultime o le penultime olimpiadi invernali, e ci è entrato per due precisi motivi. Il primo è che è buffo vedere qualcuno che lancia una specie di Roomba, il robot aspirapolvere che da tempo gira nelle case di parte degli italiani, il tutto accompagnato da un tizio che anticipa l’arrivo di Roomba spazzolando il ghiaccio. È evidente che se passi Roomba non è necessario passare prima lo straccio, semmai lo passi dopo, questo chi gioca anon lo sa, credo di poter dire fuor di dubbio. L’altro è che il ...