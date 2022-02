Come l’Ue finanzierà la produzione di semiconduttori (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sono invisibili a occhio nudo, ma la loro assenza si nota subito. I microchip e i materiali semiconduttori che li compongono si trovano in moltissimi oggetti d’uso quotidiano, dai computer alle automobili, e sono cruciali nell’economia odierna. Lo dimostrano i recenti problemi nelle fabbriche di apparecchi tecnologici, scaturiti proprio dalla carenza di questi componenti: a causa di una serie di fattori tra cui la pandemia, i chip scarseggiavano e in alcuni Paesi europei le fabbriche di auto hanno tagliato di un terzo le consegne. Per non trovarsi impreparata in futuro, l’Unione europea mette mano al portafogli ora: con l’European Chips Act, la Commissione prevede uno stanziamento di 43 miliardi di euro, tra di investimenti pubblici e privati, volto a incoraggiare l’industria di settore. L’obiettivo è quadruplicare la produzione attuale e raddoppiare ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sono invisibili a occhio nudo, ma la loro assenza si nota subito. I microchip e i materialiche li compongono si trovano in moltissimi oggetti d’uso quotidiano, dai computer alle automobili, e sono cruciali nell’economia odierna. Lo dimostrano i recenti problemi nelle fabbriche di apparecchi tecnologici, scaturiti proprio dalla carenza di questi componenti: a causa di una serie di fattori tra cui la pandemia, i chip scarseggiavano e in alcuni Paesi europei le fabbriche di auto hanno tagliato di un terzo le consegne. Per non trovarsi impreparata in futuro, l’Unione europea mette mano al portafogli ora: con l’European Chips Act, la Commissione prevede uno stanziamento di 43 miliardi di euro, tra di investimenti pubblici e privati, volto a incoraggiare l’industria di settore. L’obiettivo è quadruplicare laattuale e raddoppiare ...

