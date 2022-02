Zaki | due anni fa l' arresto | Amnesty ' ancora non è finita'

Advertising

Ventiquattro mesi dall'arresto in Egitto per Patricke un calvario che non è ancora finito. La sera del 7 febbraio dianni fa lo studente egiziano dell'Università di Bologna atterrava al Cairo per una breve vacanza in famiglia ma dall'aeroporto ...Leggi Anche, in esclusiva sul Fatto.it il verbale di fermo. La difesa sporge denuncia per le ... in occasione della quarta udienza, il giudice ha voluto punire con un rinvio spropositato (mesi ...(ANSA) - BOLOGNA, 07 FEB - Ventiquattro mesi dall'arresto in Egitto per Patrick Zaki e un calvario che non è ancora finito. La sera del 7 febbraio di due anni fa lo studente egiziano dell'Università ...Il 7 febbraio 2020 Patrick Zaki era atteso agli arrivi dell’aeroporto del Cairo ... il giudice ha voluto punire con un rinvio spropositato (due mesi e sei giorni) le eccezioni di procedura sollevate ...