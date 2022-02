Tabellone Atp Montpellier 2022: Zverev guida il seeding, ci sono Monfils e Tsonga (Di sabato 5 febbraio 2022) Il Tabellone principale dell’Atp 250 di Montpellier 2022, evento sul cemento indoor francese di scena da lunedì 31 gennaio a domenica 6 febbraio. Dopo la trasferta australiana, si torna in Europa, dove è pieno inverno e dunque si gioca al chiuso. Sarà il tedesco Alexander Zverev a guidare il seeding del Tabellone transalpino, seguito da Roberto Bautista Agut e Gael Monfils. Presenti tanti francesi tra cui il redivivo Jo-Wilfried Tsonga, mentre nessun tennista azzurro è stato ammesso direttamente nel main draw. Di seguito tutti gli accoppiamenti. Tabellone ATP Montpellier 2022 FINALE (1) Zverev vs (6) Bublik SEMIFINALI (1) Zverev b. M. Ymer 6-1 ... Leggi su sportface (Di sabato 5 febbraio 2022) Ilprincipale dell’Atp 250 di, evento sul cemento indoor francese di scena da lunedì 31 gennaio a domenica 6 febbraio. Dopo la trasferta australiana, si torna in Europa, dove è pieno inverno e dunque si gioca al chiuso. Sarà il tedesco Alexanderre ildeltransalpino, seguito da Roberto Bautista Agut e Gael. Presenti tanti francesi tra cui il redivivo Jo-Wilfried, mentre nessun tennista azzurro è stato ammesso direttamente nel main draw. Di seguito tutti gli accoppiamenti.ATPFINALE (1)vs (6) Bublik SEMIFINALI (1)b. M. Ymer 6-1 ...

