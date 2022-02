Biathlon | Lisa Vittozzi | “Ho passato momenti difficili | non ho smesso perché so di avere qualità”

Leggi su oasport

(Di sabato 5 febbraio 2022) Ilsarà quest’oggi protagonista di un’attesissima gara alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, la staffetta mista; l’Italia avrà al via Thomas Bormolini, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e. Proprio quest’ultima è alla ricerca di riscatto dopo due anni, che hanno rappresentato il momento più complicato della sua carriera, in cui non nega (in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport) di aver pensato al ritiro. La voglia di dimostrare a tutti la sua forza, la sua tenacia, tuttavia, ha fatto sì che questo pensiero venisse di fatto rimosso dalla sua testa, conscia anche delle sue: “Non vengo da un grande periodo, i risultati diranno se l’ho superato. Devo farmi forza, stringere i denti; non hoso di ...