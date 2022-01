Mattarella e il suo senso del dovere che fa vergognare i partiti e li rende un cumulo di macerie (Di lunedì 31 gennaio 2022) In un Paese dove l’interesse “particulare” – così ben descritto dallo storico Francesco Guicciardini nel 1500 – è largamente dominante, è meritevole il senso del dovere dimostrato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale ha scelto di non sottrarsi al senso di responsabilità, e ha quindi deciso di accettare di essere presidente della Repubblica per altri sette anni. Per lui, ottantenne, si tratta di sottoporsi a un lungo tour de force (per la cronaca, Sandro Pertini fu eletto a 81 anni). Mattarella come Mazzini: il richiamo ai “Doveri dell’uomo” In un’epoca caratterizzata dal dirittismo, dall’invocazione di diritti slegati dai doveri, le parole pronunciate da Mattarella sabato sera, una volta eletto dal Parlamento in modo plebiscitario, sono da sottolineare: “Le ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 31 gennaio 2022) In un Paese dove l’interesse “particulare” – così ben descritto dallo storico Francesco Guicciardini nel 1500 – è largamente dominante, è meritevole ildeldimostrato dal presidente della Repubblica Sergio, il quale ha scelto di non sottrarsi aldi responsabilità, e ha quindi deciso di accettare di essere presidente della Repubblica per altri sette anni. Per lui, ottantenne, si tratta di sottoporsi a un lungo tour de force (per la cronaca, Sandro Pertini fu eletto a 81 anni).come Mazzini: il richiamo ai “Doveri dell’uomo” In un’epoca caratterizzata dal dirittismo, dall’invocazione di diritti slegati dai doveri, le parole pronunciate dasabato sera, una volta eletto dal Parlamento in modo plebiscitario, sono da sottolineare: “Le ...

