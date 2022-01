FIFA 22 | Nasce la eSerie A tim Fan Cup powered by PlayStation

Leggi su gamerbrain

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Sony Interactive Entertainment Italia e Lega Serie A presentano ufficialmente l’A TIM Fan Cup, il torneo a premi che vedrà tutti i player, senza distinzione di livello o esperienza, siano essi potenziali pro-players o semplici fan del gioco, sfidarsi su EA SPORTS22. La competizione virtuale si dividerà in due gare per permettere a tutti i giocatoridi sfidarsi sia su®4 (PS4™) che su®5 (PS5™). Per partecipare sarà sufficiente iscriversi dalla piattaforma ESL Play (https://play.eslgaming.com/22/open/atimfancup) oppure accedendo a https://compete..com/it-it/play. Il torneo su PS4 inizierà domani, 1° febbraio 2022 con la Cup 1 e ...