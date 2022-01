Arriva la "super mascherina" che blocca tutti i virus compreso il Covid. Unico neo? Il prezzo (Di lunedì 31 gennaio 2022) C'è un nuovo alleato nella guerra contro il Covid. Da Airxôm Arriva una super mascherina in grado di bloccare tutti i virus , anche il Sars - CoV - 2 e tutte le sue varianti come Omicron. Vincent ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 31 gennaio 2022) C'è un nuovo alleato nella guerra contro il. Da Airxômunain grado dire, anche il Sars - CoV - 2 e tutte le sue varianti come Omicron. Vincent ...

Advertising

Eurosport_IT : SUPER ELENA! ?? A Cortina d'Ampezzo arriva la seconda vittoria in carriera in Coppa del Mondo per Curtoni: l'azzurr… - vivodimilan : Super pianto disperato di un'ora perché pensavo l'esame di domani fosse in presenza e invece ora arriva la mail che si fa a distanza - figliodijack : RT @madforfree: E anche diverse associazioni sportive in #EmiliaRomagna si ribellano all’obbligo di super green pass chiesto ai ragazzi in… - itsaudade : RT @fuffa46: Su Rtl1025 annunciano #MassimoGiannini,definito Direttore super partes Ma neanche La7 arriva a tanto ?????????????????????????????? - fuffa46 : Su Rtl1025 annunciano #MassimoGiannini,definito Direttore super partes Ma neanche La7 arriva a tanto ?????????????????????????????? -