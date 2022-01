Januzaj al posto di Insigne | arriva a parametro zero

(Di domenica 30 gennaio 2022) Adnansostituto di Lorenzo, il Napoli pensa ad un colpo aper rinforzare la rosa di Luciano Spalletti. Il calcio del futuro è fatto di tanti giocatori presi a scadenza di contratto, anche perché oramai i costi sono diventati insostenibili per tanti club e si dovrà giocare sempre di più su free agent, in stile NBA. Anche il Napoli sta pensando ad unè Adnanin forza alla Real Sociedad. L’ex rivelazione del Manchester United puòre a titolo gratuito in estate.ha 26 anni ed un contratto in scadenza a giugno del 2022 con il club spagnolo e secondo molti portale esteri vuole cambiare squadra. Adnanpuò prendere ildi Lorenzo ...

Tre punti d'oro che consentono ai colchoneros di agganciare al quartoin classifica i rivali. ... avanti 0 - 1 in casa dell'Alaves grazie a un gol dopo appena 14' di, si è fatta ......Oyarzabal segna una doppietta e permette alla Real Sociedad di scavalcare il PSV al secondo...a un rigore trasformato da Oyarzabal per fallo di mano di Phillipp Mwene su tiro di Adnan. ...Adnanz Januzaj sostituto di Lorenzo Insigne, il Napoli pensa ad un colpo a parametro zero per rinforzare la rosa di Luciano Spalletti.La Juventus è la regina indiscussa della sessione invernale di calciomercato, con affari in entrata ma anche in uscita. In queste ultime ore con la finestra trasferimenti aperta, la dirigenza biancone ...