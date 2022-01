Ultime Notizie Roma del 29-01-2022 ore 15:10 (Di sabato 29 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione sabato 29 gennaio al microfono Giuliano Ferrigno avanza l’ipotesi di un Mattarella ABS alla camera il settimo scudi nave l’elezione del capo dello Stato che stamattina si è concluso con un nulla di fatto le parole di Matteo Salvini sbloccano lostallo a Vittorio scatta quella accelerazione attesa da giorni così in tarda mattinata i video delle forze politiche hanno chiuso l’accordo su Sergio Mattarella a questo punto Mattarella va fatto con la votazione di oggi pomeriggio non ha senso aspettare dicono fonti dei momenti tristi che hanno lavorato fino all’ultimo anche in queste ore per la candidatura di Pier Ferdinando Casini vedono sfumare la possibilità alle 14 Salvini ha convocati grandi elettori della Lega prima della seconda votazione del pomeriggio intorno alle 16:30 Mi potete il secondo mandato per il ... Leggi su romadailynews (Di sabato 29 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione sabato 29 gennaio al microfono Giuliano Ferrigno avanza l’ipotesi di un Mattarella ABS alla camera il settimo scudi nave l’elezione del capo dello Stato che stamattina si è concluso con un nulla di fatto le parole di Matteo Salvini sbloccano lostallo a Vittorio scatta quella accelerazione attesa da giorni così in tarda mattinata i video delle forze politiche hanno chiuso l’accordo su Sergio Mattarella a questo punto Mattarella va fatto con la votazione di oggi pomeriggio non ha senso aspettare dicono fonti dei momenti tristi che hanno lavorato fino all’ultimo anche in queste ore per la candidatura di Pier Ferdinando Casini vedono sfumare la possibilità alle 14 Salvini ha convocati grandi elettori della Lega prima della seconda votazione del pomeriggio intorno alle 16:30 Mi potete il secondo mandato per il ...

