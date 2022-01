Paratici nostalgico | chiesti alla Juve due suoi ex giocatori

(Di venerdì 28 gennaio 2022) . Il dirigente del Tottenham vuole indietro ipupilli Ci pensa Fabioa sbloccare il calciomercato in uscita dellantus? Secondo quanto riportato da Sky Sport il Tottenham sarebbe interessato ad ingaggiare Rodrigo Bentancur con la formula del prestito (che non convincerebbe lantus) e Dejan Kulusevski. Per quest’ultimo ci sarebbe disponibilità a fissare un obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

