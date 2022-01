Ciclocross, al via i Mondiali di Fayetteville con la nuova Team Relay. Azzurri in gara grazie ad un cambio di regolamento (Di venerdì 28 gennaio 2022) Prima giornata di gare ai Mondiali di Ciclocross di Fayetteville 2022. Nonostante le tante assenza per Covid e per motivi precauzionali avessero messo in serio dubbio la prima gara della rassegna iridata, la nuovissima Team Relay si farà. Partenza prevista per le 19.30 ora italiana. Per permettere a tutte le squadre di partecipare a questo Test Event, la UCI ha deciso di ridurre il numero dei partecipanti per le squadre da 6 a 4, di cui semplicemente due dovranno essere donne e due uomini, senza limiti di categoria. Di conseguenza la gara sarà più breve, in quanto ognuno dei componenti in gara dovrà percorrere un giro prima di dare il cambio alla compagna o al compagno. Ogni nazionale potrà scegliere liberamente l’ordine dei ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) Prima giornata di gare aididi2022. Nonostante le tante assenza per Covid e per motivi precauzionali avessero messo in serio dubbio la primadella rassegna iridata, la nuovissimasi farà. Partenza prevista per le 19.30 ora italiana. Per permettere a tutte le squadre di partecipare a questo Test Event, la UCI ha deciso di ridurre il numero dei partecipanti per le squadre da 6 a 4, di cui semplicemente due dovranno essere donne e due uomini, senza limiti di categoria. Di conseguenza lasarà più breve, in quanto ognuno dei componenti indovrà percorrere un giro prima di dare ilalla compagna o al compagno. Ogni nazionale potrà scegliere liberamente l’ordine dei ...

