Atletica | Jacobs piange la morte di Carlo Alberto | “Un piccolo grande atleta | mi rivedo in lui”

Il campione olimpico Marcell Jacobs piange la morte di Carlo Alberto, 12enne stroncato da un arresto cardiaco durante una corsa campestre a Vittorio Veneto. "Sono molto addolorato, anche perché mi rivedo in lui. Un piccolo grande atleta che amava lo sport e che si divertiva, esattamente come facevo io alla sua età. Lascia solo bei ricordi nei suoi amici e negli insegnanti". Questo il messaggio di cordoglio dell'atleta delle Fiamme Oro.

