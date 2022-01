Nandez alla Juve: la verità di Giulini (Di giovedì 27 gennaio 2022) Giulini (Foto CMIT)Come vi ha raccontato Calciomercato.it, l'interesse dei piemontesi per l'ex Boca ... Leggo tanti nomi di contropartite tecniche, ma noi non siamo assolutamente interessati. In caso di ... Leggi su calciomercato (Di giovedì 27 gennaio 2022)(Foto CMIT)Come vi ha raccontato Calciomercato.it, l'interesse dei piemontesi per l'ex Boca ... Leggo tanti nomi di contropartite tecniche, ma noi non siamo assolutamente interessati. In caso di ...

Advertising

MarcelloChirico : #Juventus ha ricevuto dal @CagliariCalcio l'ok per il prestito di #Nandez ???? , vincolato però alla cessione di un a… - AlfredoPedulla : #Nandez proposto alla #Juve, il #Napoli non era in corsa, il #Torino non ha il gradimento dell’uruguaiano. Se uscis… - JManiaSite : #Nandez-#Juve: l'accordo di massima c'è, ma deve partire qualcuno. #Kulusevski ha dato mandato al suo agente di cer… - matfontanarosa : Vlahovic alla Juve al 99,9% (si aspetta il tampone negativo) ? Arthur bloccato da Allegri (rifiutata l'offerta dell… - Andrea_Tomasina : @RynaRaptor Kulusevski sembra in uscita perchè Morata non puó partire causa Atletico, non dovrebbero esserci colleg… -