Coppa d'Africa 2021, così ai quarti: che sfida Egitto-Marocco

Conclusi non senza qualche sorpresa gli ottavi di finale della Coppa d'Africa 2021 che ora si allinea ai quarti: ecco abbinamenti e tabellone La Coppa d'Africa 2021 arriva allo step dei quarti di finale, laddove spicca il derby tra Egitto e Marocco. Ecco il quadro completo:

OTTAVI DI FINALE
Burkina Faso-Gabon 7-6 dcr
Nigeria-Tunisia 0-1
Guinea-Gambia 0-1
Camerun-Comore 2-1
Senegal-Capo Verde 2-0
Marocco-Malawi 2-1
Costa d'Avorio-Egitto 4-5 dcr
Mali-Guinea Equatoriale 5-6 dcr

quarti DI FINALE
Burkina Faso-Tunisia 29/1
Senegal-Guinea Equatoriale 30/1
Camerun-Gambia 29/1
Egitto-Marocco 30/1

L'articolo proviene da Calcio News 24.

