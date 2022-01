Alicia Keys: in arrivo una capsule collection inclusiva disegnata con Athleta (Di mercoledì 26 gennaio 2022) I capi di abbigliamento fitness, nei negozi dall'8 marzo 2022, saranno disponibili in tutte le taglie, dalla XXS alla 3XL, per dare modo a tutte le fisicità di trovare una loro dimensione all’interno della linea. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di mercoledì 26 gennaio 2022) I capi di abbigliamento fitness, nei negozi dall'8 marzo 2022, saranno disponibili in tutte le taglie, dalla XXS alla 3XL, per dare modo a tutte le fisicità di trovare una loro dimensione all’interno della linea. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

infoitinterno : Alicia Keys: in arrivo una capsule collection inclusiva disegnata con Athleta - andreamarino5 : #NowPlaying 'KEYS' di Alicia Keys in @TIDAL - EraldoFR : Alicia Keys & Jack White - Another Way To Die [Official Video] - Brian_The_Bruno : RT @EarlOfGC: Alicia Keys wa Modimo - CTonnberg : Caspar Camitz – ”Fallin’” – Alicia Keys – Idol 2020 - Idol Sverige (TV4) -