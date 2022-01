Spread Btp - Bund apre in lieve calo a 138 punti base (Di martedì 25 gennaio 2022) Lo Spread tra Btp e Bund a dieci anni apre in lieve calo la mattinata. Il differenziale segna 138 punti base dai 139 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è stabile all'1,28%. . ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 25 gennaio 2022) Lotra Btp ea dieci anniinla mattinata. Il differenziale segna 138dai 139 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è stabile all'1,28%. . ...

Advertising

LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Spread Btp-Bund apre in lieve calo a 138 punti base: Rendimento del decennale italiano stabile all'1,28% - fisco24_info : Spread Btp-Bund apre in lieve calo a 138 punti base: Rendimento del decennale italiano stabile all'1,28% - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Spread e Piazza Affari in calo nel giorno del primo voto per il Colle. Lo spread tra Btp e Bund tedesco apre a 133 punti… - infoitinterno : Spread Btp-Bund e non solo: Barclays indica i rischi di coda per l’Italia se ‘nonno’ Draghi esce di scena - amperrino : Nessun brivido per il Quirinale, spread senza scossoniE Mediobanca e Intesa benedicono Draghi al Colle -