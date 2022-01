Advertising

periodicodaily : James Allison: le monoposto 2022 potrebbero avere dei problemi #JamesAllison @Angelic00771245 - Carlomrtz : James #Allison, direttore tecnico @MercedesAMGF1, sostiene giustamente che con il nuovo regolamento tecnico, con cu… - infoitsport : F1, James Allison (Mercedes) spiega quanto siano significativi i cambiamenti di regolamento [ VIDEO ] - F1Sport_PitTalk : #F1 | James Allison prevede team in difficoltà nel 2022 - Fabushka : @quaranta_vito Hai letto le dichiarazioni di James Allison per cui una squadra avrebbe sbagliato progetto? E se fos… -

Ultime Notizie dalla rete : James Allison

Un aspetto su cui, ovviamente, non è minimamente d'accordo, Direttore Tecnico della Mercedes. L'ingegnere inglese, intervenuto in un video rilasciato dalla squadra sul proprio canale ...Il direttore tecnicoha riassunto questo concetto con una metafora molto efficace: il campo minato . ' I cambiamenti regolamentari saranno davvero massicci quest'anno. Ho lavorato in ...Max Verstappen is right about Lewis Hamilton. He needed to be at the right team, and enjoy a little luck to win seven championships. No s___ Sherlock. The same conditions apply to Verstappen, who is ...I don’t know about you, but I‘m very excited for the new season of Formula 1 to kick off in just under two months time. A huge shakeup of the rulebook is promising one of the most unpredictable ...