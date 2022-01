Fmi: in 2022 inflazione resterà alta, +3,9% in economie avanzate (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen. - (Adnkronos) - A breve termine l'inflazione dovrebbe rimanere elevata a livello globale con una media per l'anno in corso del 3,9% nelle economie avanzate e del 5,9% nei mercati emergenti e nelle economie in via di sviluppo, prima di un calo atteso nel 2023. Lo scrive il Fondo Monetario Internazionale nell'aggiornamento del suo World Economic Outlook vede per il 2022 una inflazione nell'Eurozona al 3% e all'1,7% l'anno prossimo, mentre negli Usa i valori sarebbero rispettivamente del 5,9 e del 2,7%. Il Fondo sottolinea come, "se le aspettative di inflazione a medio termine dovessero rimanere ben ancorate e la pandemia allentasse la sua presa, l'aumento dell'inflazione dovrebbe svanire con la riduzione delle interruzioni della catena di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen. - (Adnkronos) - A breve termine l'dovrebbe rimanere elevata a livello globale con una media per l'anno in corso del 3,9% nellee del 5,9% nei mercati emergenti e nellein via di sviluppo, prima di un calo atteso nel 2023. Lo scrive il Fondo Monetario Internazionale nell'aggiornamento del suo World Economic Outlook vede per ilunanell'Eurozona al 3% e all'1,7% l'anno prossimo, mentre negli Usa i valori sarebbero rispettivamente del 5,9 e del 2,7%. Il Fondo sottolinea come, "se le aspettative dia medio termine dovessero rimanere ben ancorate e la pandemia allentasse la sua presa, l'aumento dell'dovrebbe svanire con la riduzione delle interruzioni della catena di ...

