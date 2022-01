Emigrare si o no? (Di martedì 25 gennaio 2022) Emigrare: sì o no? I dati del primo anno di pandemia vedono un rallentamento dell’emigrazione dei laureati e testimoniano un aumento nel rientro di giovani dall’estero. Ma non si può parlare di una vera inversione di tendenza finché non ci saranno delle politiche mirate a riguardo. Nel 2020 sono stati 112.218 i cancellati per l’estero e, di questi, il 45,5% sono donne. Un flusso annuale che incide per il 2,1% sulla popolazione italiana ma che risulta in diminuzione, per la prima volta l, nel corso del nuovo millennio.Nonostante sia un sistema che produce davvero pochi laureati, la laurea continua a non offrire, come invece avviene nel resto dei Paesi Ocse, possibilità d’impiego maggiori rispetto a quelle di chi ha un livello di istruzione inferiore. Tra il 2008 e il 2020 sono ufficialmente espatriati dall’Italia 355mila giovani tra 25-34 anni e circa 96mila coetanei ... Leggi su distantimaunite (Di martedì 25 gennaio 2022): sì o no? I dati del primo anno di pandemia vedono un rallentamento dell’emigrazione dei laureati e testimoniano un aumento nel rientro di giovani dall’estero. Ma non si può parlare di una vera inversione di tendenza finché non ci saranno delle politiche mirate a riguardo. Nel 2020 sono stati 112.218 i cancellati per l’estero e, di questi, il 45,5% sono donne. Un flusso annuale che incide per il 2,1% sulla popolazione italiana ma che risulta in diminuzione, per la prima volta l, nel corso del nuovo millennio.Nonostante sia un sistema che produce davvero pochi laureati, la laurea continua a non offrire, come invece avviene nel resto dei Paesi Ocse, possibilità d’impiego maggiori rispetto a quelle di chi ha un livello di istruzione inferiore. Tra il 2008 e il 2020 sono ufficialmente espatriati dall’Italia 355mila giovani tra 25-34 anni e circa 96mila coetanei ...

Ultime Notizie dalla rete : Emigrare no Shoah, quei matrimoni celebrati nei lager Rimasti soli, senza più nulla e senza familiari, decisero di emigrare nel 1947 in Canada dove ... Si è sentita per la prima volta vittoriosa, come se pensasse: "io sono ancora qui e voi no!"". La ...

Demografia, lavoro, immigrazione. Tre mosse utili per invertire declino e impoverimento Non basterebbero i disoccupati italiani, potrebbero dire alcuni, a colmare il gap? No, perch come ... 2) selezionare lavoratori stranieri disposti a emigrare che soddisfano queste professionalità e ...

