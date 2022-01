Fumata nera per il Quirinale | 672 le schede bianche

(Di lunedì 24 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) –al primo scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica. Prevalgono le, complessivamente 672. Il più votato è stato il magistrato Paolo Maddalena, seguito dal presidente “uscente” Sergio Mattarella. Voti anche per Marta Cartabia, Umberto Bossi e Silvio Berlusconi.A sorpresa, è spuntato qualche voto “goliardico” per Amadeus, Bruno Vespa, Claudio Lotito, Alberto Angela, Alfonso Signorini, Giuseppe Cruciani, Mauro Corona e Claudio Sabelli Fioretti. Le prime tre votazioni prevedono l’elezione a maggioranza di due terzi dei componenti dell’Assemblea. (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

, come era ampiamente prevedibile, dopo il primo voto dei Grandi Elettori per scegliere il 13esimo presidente della Repubblica (il mandato di Mattarella scade a inizio febbraio). Domani, ...AGI/Vista - Trionfano le schede bianche al primo turno del voto per l'elezione del Capo dello Stato. Ecco l'annuncio del presidente Roberto Fico.Per tutta la giornata consultazioni febbrili tra i segretari politici. Draghi parla sia con Salvini che con Letta, Mattarella comincia il trasloco nella nuova casa affittata a Roma ...Roma, 24 gen. (askanews) - Fumata nera per la prima elezione del presidente della Repubblica italiana. Sono quasi le 22 di lunedi 24 gennaio ...