Serie A | i risultati delle 15 | successi per Napoli e Spezia | pari tra Torino e Sassuolo

Si sono concluse le gare delle 15 della ventitreesima giornata di Serie A e questi sono i risultati. Il Torino pareggia in casa contro il Sassuolo: dopo il vantaggio firmato da Sanabria, Giacomo Raspadori firma all'88' il gol dell'1-1. Il derby ligure tra Spezia e Sampdoria vede gli uomini di Thiago Motta portare a casa i tre punti con il gol di Daniele Verde. Il Napoli vince a valanga sulla Salernitana: il 4-1 è firmato da Juan Jesus, Mertens, Rrahmani e Insigne; inutile la rete di Bonazzoli. La classifica vede quindi i partenopei superare momentaneamente il Milan e andare a -4 dall'Inter capolista. Importante scatto dello Spezia in chiave salvezza, con il terzultimo posto che ormai è distante otto punti, con Giampaolo che non ha avuto un esordio ...

