A 57 anni, con il Covid, partorisce due gemelli con un cesareo d'urgenza (Di domenica 23 gennaio 2022) AGI - Una donna salernitana di 57 anni positiva al Covid-19 ha partorito, con un cesareo d'urgenza, due gemelli all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. La donna, alla 32esima settimana di gravidanza, è stata ricoverata nel reparto di Gravidanze a rischio per un problema di gestosi. Poi, una volta stabilizzata, per un cedimento fisico causato dalla gravidanza gemellare e dall'età avanzata, è stata colpita da edema polmonare acuto con conseguente problema cardiorespiratorio, che ha messo in pericolo la sua vita e quella dei bimbi in grembo. È stato necessario, quindi, rianimarla e procedere con un parto cesareo d'urgenza eseguito dai dottori Mario Polichetti e Giorgio Colarieti. Cosi', sono venuti alla luce due neonati di 1,5 kg ... Leggi su agi (Di domenica 23 gennaio 2022) AGI - Una donna salernitana di 57positiva al-19 ha partorito, con und', dueall'ospedale San Giovdi Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. La donna, alla 32esima settimana di gravidanza, è stata ricoverata nel reparto di Gravidanze a rischio per un problema di gestosi. Poi, una volta stabilizzata, per un cedimento fisico causato dalla gravidanza gemellare e dall'età avanzata, è stata colpita da edema polmonare acuto con conseguente problema cardiorespiratorio, che ha messo in pericolo la sua vita e quella dei bimbi in grembo. È stato necessario, quindi, rianimarla e procedere con un partod'eseguito dai dottori Mario Polichetti e Giorgio Colarieti. Cosi', sono venuti alla luce due neonati di 1,5 kg ...

Advertising

CarloVerdelli : Molti più di mille in un anno. Più uno: #LorenzoParelli studente, 18 anni, schiacciato da una putrella all’ultimo g… - marattin : Più di tre anni dopo le mitiche dirette Facebook dall’ufficio di Bobo, oggi torniamo a dire la nostra a ruota liber… - Tg3web : È arrivato in Italia Mustafa, il bimbo siriano di 5 anni nato con gli arti mutilati per il gas nervino respirato da… - Nyram90 : @marifcinter Aspetta, ok volere andare a giocare, spingere manco per il cazzo. Gli è stato pagato lo stipendio per… - _perasperaadast : @barbarajerkov Scrivono già male (malissimo) con 5 anni. Forse il problema non è la durata.. -

Ultime Notizie dalla rete : anni con Carolina Marconi, a Verissimo il sogno di diventare madre. Toffanin in lacrime: 'Ti aspetto col pancione' ... ormai insieme da 11 anni. Hanno attraversato momenti stupendi, ma anche la parentesi buia che Carolina ha vissuto nell'ultimo anno: il cancro . Il suo calvaria, raccontato nel libro 'Sempre con il ...

'Via dal governo perché musulmana', nuova tegola su Boris Johnson Ghani, 49 anni, è, come molti altri Tories 'new British' figli di immigrati di prima o seconda ...1972 nel Kashmir pachistano e cresciuta a Birmingham dopo essersi trasferita bambina in Inghilterra con ...

Pensione con 39 anni di contributi, quando l’uscita? Orizzonte Scuola “Tick, Tick… Boom!”, Andrew Garfield star di un musical scoppiettante Sono, infatti, anche gli anni terribili dell’AIDS che continua a falcidiare non pochi suoi amici. Con la morte che lo circonda, quel titolo così evocativo che simula il deflagrare di una bomba suona ...

Usa: ancora un agente ucciso, freddato durante posto di blocco (ANSA) - WASHINGTON, 23 GEN - Un agente di polizia è stato brutalmente ucciso in Texas, nell'area di Houston, mentre era impegnato ad un posto di blocco. Un uomo, dopo essere sceso dall'auto ha aperto ...

... ormai insieme da 11. Hanno attraversato momenti stupendi, ma anche la parentesi buia che Carolina ha vissuto nell'ultimo anno: il cancro . Il suo calvaria, raccontato nel libro 'Sempreil ...Ghani, 49, è, come molti altri Tories 'new British' figli di immigrati di prima o seconda ...1972 nel Kashmir pachistano e cresciuta a Birmingham dopo essersi trasferita bambina in Inghilterra...Sono, infatti, anche gli anni terribili dell’AIDS che continua a falcidiare non pochi suoi amici. Con la morte che lo circonda, quel titolo così evocativo che simula il deflagrare di una bomba suona ...(ANSA) - WASHINGTON, 23 GEN - Un agente di polizia è stato brutalmente ucciso in Texas, nell'area di Houston, mentre era impegnato ad un posto di blocco. Un uomo, dopo essere sceso dall'auto ha aperto ...