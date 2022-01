Raffaella Fico sparita dal GF Vip | “Non vuole avere più niente a che fare”

(Di sabato 22 gennaio 2022)è assente in studio al Grande Fratello Vip da un bel po’ ormai. Cosa è successo? Molti potrebbero aver pensato a un’assenza per motivi di salute: ormai si pensa subito al Covid. Questo motivo vale per Biagio D’Anelli, che non può partecipare alle puntate perché è positivo, ed è lo stesso motivo che

Advertising

zazoomblog : Raffaella Fico dopo il GfVip è sparita dai radar: viene a galla un clamoroso retroscena - #Raffaella #GfVip… - PasqualeMarro : #RaffaellaFico rivelazione: “sto vivendo un bel momento” - cryyfuckinbaby : bugalalla, elisatruecrime, annamaria franzoni, greta menchi, raffaella fico, massimo bossetti - fanpage : Da alcune puntate non si vede più nel parterre del #gfvip. Alcuni sostengono che abbia preso le distanze dal progra… - FRAJAMAS : Gf Vip, Raffaella Fico che fine ha fatto? «Non vuole avere più niente a che fare con il reality». Il retroscena… -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Fico

Gf Vip, il caso- Soleil Sorge La modella elimanata dallo show quasi nelle prime puntate ha deciso di non presenziare più neanche in studio e addirittura secondo quanto detto da ...In molti si sono chiesti che fine abbia fatto la showgirl campana, da tempo scomparsa dagli studi del Grande Fratello Vip . Eliminata dopo poco più di un mese dall'inizio del programma, laha presenziato tra gli ex gieffini in studio solo per ...Raffaella Fico dopo il Grande Fratello Vip è sparita dal radar televisivo: ecco i motivi, i dettagli e le curiosità ...Un tutti contro tutti. Al Gf Vip, volano querele e il reality si trasforma in un aula di tribunale. Il programma condotto da Alfonso Signorini sembra non essere tenuto su solamente dal ...