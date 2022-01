Donne: la Fiorentina ferma la Juventus sul 2 - 2 (Di sabato 22 gennaio 2022) Nella 13/a giornata del campionato femminile di Serie A, il big - match tra Juventus e Fiorentina si chiude con uno spettacolare 2 - 2 frutto di una gara giocata ad altissimi ritmi da entrambe le ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 22 gennaio 2022) Nella 13/a giornata del campionato femminile di Serie A, il big - match trasi chiude con uno spettacolare 2 - 2 frutto di una gara giocata ad altissimi ritmi da entrambe le ...

Ultime Notizie dalla rete : Donne Fiorentina Donne: la Fiorentina ferma la Juventus sul 2 - 2 La Fiorentina sorride per una grande prestazione e per un punto che dà fiducia vista la posizione in classifica (è ottava), la Juve invece interrompe una lunga serie di vittorie, ma allunga la sua ...

Piombino dedica una via a Oriana Fallaci ... la strada intitolata a Oriana Fallaci, la giornalista e scrittrice fiorentina scomparsa nel 2006. "... la toponomastica è a larghissima prevalenza maschile e spesso dimentica le molte grandi donne del ...

Donne: la Fiorentina ferma la Juventus sul 2-2 - Calcio Agenzia ANSA SERIE A FEMMINILE - la Fiorentina ferma la Juventus sul 2-2 Nella 13/a giornata del campionato femminile di Serie A, il big-match tra Juventus e Fiorentina si chiude con uno spettacolare 2-2 frutto di una gara giocata ad altissimi ritmi da entrambe le ...

Giacinti, che esordio con la Fiorentina: gol in pallonetto alla Juve – VIDEO Valentina Giacinti si prende la sua rivincita! Per l’ex rossonera prima da titolare con la maglia della Fiorentina e primo gol…e che gol!

