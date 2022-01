Scouting quirinalizio | la senatrice renziana Vono aderisce al gruppo berlusconiano

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Lodi Silvio Berlusconi porta in dote a Forza Italia laSilvia. Con l’adesione dell’esponente calabrese di Italia Viva il partito azzurro ‘acquista’ un nuovo grande elettore. Pallottoliere alla mano, infatti, grazie alla new entry, ilforzista a palazzo Madama passa da 50 a 51 parlamentari e il Cav può contare complessivamente (tra deputati e senatori) ora su 128 voti per il Colle, uno più rispetto a prima. Allo stato, il centrodestra ha 197 grandi elettori della Lega, 128 di Fi, 58 di Fdi, 31 di ‘Coraggio Italia-Cambiamo-Idea‘, 5 di ‘Noi con l’Italia‘ ai quali si aggiungono i 33 delegati regionali. Con l’ingressoForza Italia Calabria schiera 9 ‘grandi elettori’: i deputati Francesco Cannizzaro, responsabile ...

Ieri al super - summitdel , dietro le quinte infuriava lo scoramento: 'Ma come ... i capigruppo che dovranno - secondo indicazione uscita dal summit di venerdì - fareper trovare ...Berlusconi, quindi, continuerà nei prossimi giorni lo, magari con l'aiuto del 'telefonista'... Settantasette pedine indispensabili sullo scacchiare. Un altro ostacolo alla corsa ...In tutto, spiega il critico d'arte, i voti 'certi' per ora sono 15: "Resta rischio 'fuoco amico' ma si può sempre convertire..." ...Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Oggi è andata bene, ne ho trovati altri nuovi parlamentari 5 pronti a votare Berlusconi al Colle...''. Vittorio Sgarbi continua a fare scouting quirinalizio per ...