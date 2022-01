A Prato della Valle due statue di donne contro il dominio maschilista. Ma c’è un luogo più adatto (Di venerdì 21 gennaio 2022) Prato della Valle è uno dei simboli di Padova e uno dei luoghi più famosi d’Italia. Realizzato nel 1775 da Andrea Memmo, allora Provveditore della Serenissima a Padova, con il contributo dall’abate Domenico Cerato, professore di architettura a Vicenza e Padova, fu un esempio di riqualificazione urbana di grande effetto: da area malsana e trascurata divenne il luogo di rinnovate attività fieristiche e amene passeggiate. Al centro della piazza è un’isola verde, l’isola Memmia, circondata da un canale ornato da un doppio ordine di statue (originariamente erano 88) di più o meno celebri personaggi del passato legati a Padova. Oggi sono 78 statue, con otto piedistalli sormontati da obelischi e due basamenti vuoti sul ponte settentrionale dell’isola. A ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022)è uno dei simboli di Padova e uno dei luoghi più famosi d’Italia. Realizzato nel 1775 da Andrea Memmo, allora ProvveditoreSerenissima a Padova, con il contributo dall’abate Domenico Cerato, professore di architettura a Vicenza e Padova, fu un esempio di riqualificazione urbana di grande effetto: da area malsana e trascurata divenne ildi rinnovate attività fieristiche e amene passeggiate. Al centropiazza è un’isola verde, l’isola Memmia, circondata da un canale ornato da un doppio ordine di(originariamente erano 88) di più o meno celebri personaggi del passato legati a Padova. Oggi sono 78, con otto piedistalli sormontati da obelischi e due basamenti vuoti sul ponte settentrionale dell’isola. A ...

