Quirinale, Gianni Letta: “Berlusconi? Non commento, ho parlato anche troppo…” (Di giovedì 20 gennaio 2022) ”Non commento…”. Gianni Letta arriva alla sede della ‘Stampa estera’ per partecipare alla presentazione della biografia di Sergio Mattarella scritta dal professore Angelo Gallippi. L’ex sottosegretario della presidenza del Consiglio, da sempre braccio destro di Silvio Berlusconi, indicato in questi giorni dalla stampa come uno di quelli che più sta mettendo in guardia il Cav dai rischi della roulette quirinalizia, invitandolo a verificare fino all’ultimo i ‘numeri’ in Parlamento, non tradisce la sua proverbiale riservatezza e risponde così all’Adnkronos quando gli viene chiesto un commento sulla fattibilità di una candidatura del leader azzurro al Colle. Letta si siede in prima fila tra gli ospiti e prima che inizi la conferenza stampa dell’autore del libro viene avvicinato da ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 gennaio 2022) ”Non…”.arriva alla sede della ‘Stampa estera’ per partecipare alla presentazione della biografia di Sergio Mattarella scritta dal professore Angelo Gallippi. L’ex sottosegretario della presidenza del Consiglio, da sempre braccio destro di Silvio, indicato in questi giorni dalla stampa come uno di quelli che più sta mettendo in guardia il Cav dai rischi della roulette quirinalizia, invitandolo a verificare fino all’ultimo i ‘numeri’ in Parlamento, non tradisce la sua proverbiale riservatezza e risponde così all’Adnkronos quando gli viene chiesto unsulla fattibilità di una candidatura del leader azzurro al Colle.si siede in prima fila tra gli ospiti e prima che inizi la conferenza stampa dell’autore del libro viene avvicinato da ...

Advertising

a_padellaro : PERCHÉ MARIO VA DA SERGIO L’altra sera a DiMartedì, Alessandro Di Battista ha ripetuto che già un anno fa a Draghi… - La7tv : #lariachetira @GBarbacetto (Il Fatto Quotidiano): 'In un Paese normale Berlusconi non potrebbe far domanda neppure… - Frankf1842 : RT @a_padellaro: PERCHÉ MARIO VA DA SERGIO L’altra sera a DiMartedì, Alessandro Di Battista ha ripetuto che già un anno fa a Draghi era sta… - leodalneg : RT @Moonlightshad1: Dice Gianni Morandi che Cartabia, Casellati o Bonino [al Quirinale] potrebbero mettere d'accordo tutti. ?? Umberto Tozzi… - AntonellaColoru : RT @Moonlightshad1: Dice Gianni Morandi che Cartabia, Casellati o Bonino [al Quirinale] potrebbero mettere d'accordo tutti. ?? Umberto Tozzi… -