Uomini e Donne: Armando Incarnato contro la dama (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Uomini e Donne: Armando Incarnato si è reso protagonista di un nuovo scontro nel salotto di Canale 5 Armando Incarnato accusato da una damaE’ senza dubbi uno dei protagonisti del salotto televisivo di Canale 5. Da diversi anni presente a Uomini e Donne, Armando Incarnato ha conosciuto diverse dame ma ad oggi nessuna è riuscita a conquistare il suo cuore. Il cavaliere partenopeo è sempre molto attento alle Donne che scendono per corteggiarlo ma come sempre la conoscenza termina in malo modo. Lo stesso è accaduto anche con una delle ultime signore, Marika, nella quale gli ha lanciato pesanti accuse. Vediamo insieme cosa è ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 19 gennaio 2022)si è reso protagonista di un nuovo snel salotto di Canale 5accusato da unaE’ senza dubbi uno dei protagonisti del salotto televisivo di Canale 5. Da diversi anni presente aha conosciuto diverse dame ma ad oggi nessuna è riuscita a conquistare il suo cuore. Il cavaliere partenopeo è sempre molto attento alleche scendono per corteggiarlo ma come sempre la conoscenza termina in malo modo. Lo stesso è accaduto anche con una delle ultime signore, Marika, nella quale gli ha lanciato pesanti accuse. Vediamo insieme cosa è ...

