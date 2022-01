RAI – Nandez-Napoli, l’ha fatto il Cagliari: c’è un sospetto (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’esperto di calciomercato e giornalista RAI, Ciro Venerato, ha rilasciato alcune dichiarazioni al TG Sport RAI inerenti alle nuove voci su Nahitan Nandez al Napoli. Di seguito, le sue parole, evidenziate dalla nostra redazione: “Il Napoli non parteciperà a nessun’asta per Nandez, tantomeno intende privarsi di Demme, ritenuto più equilibrato del sardo che è forte e più offensivo del metodista azzurro. Il Napoli sospetta che sia stato tirato in ballo per mettere fretta al Torino“. Photo: Getty Images – Nandez In questi ultimi giorni, infatti, i granata stavano prendendo tempo per chiudere l’operazione provando prima diversi scambi con alcune contropartite, su tutte, Daniele Baselli. Il sospetto è che i sardi vogliano mettere fretta al Torino per chiudere ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’esperto di calciomercato e giornalista RAI, Ciro Venerato, ha rilasciato alcune dichiarazioni al TG Sport RAI inerenti alle nuove voci su Nahitanal. Di seguito, le sue parole, evidenziate dalla nostra redazione: “Ilnon parteciperà a nessun’asta per, tantomeno intende privarsi di Demme, ritenuto più equilibrato del sardo che è forte e più offensivo del metodista azzurro. Ilsospetta che sia stato tirato in ballo per mettere fretta al Torino“. Photo: Getty Images –In questi ultimi giorni, infatti, i granata stavano prendendo tempo per chiudere l’operazione provando prima diversi scambi con alcune contropartite, su tutte, Daniele Baselli. Ilè che i sardi vogliano mettere fretta al Torino per chiudere ...

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: RAI - Venerato: “Il Napoli non vuole privarsi di Demme, nè intende partecipare ad un’asta per Nandez, rinnovo Meret? Ne… - susydigennaro : RT @napolimagazine: RAI - Venerato: “Il Napoli non vuole privarsi di Demme, nè intende partecipare ad un’asta per Nandez, rinnovo Meret? Ne… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: RAI - Venerato: “Il Napoli non vuole privarsi di Demme, nè intende partecipare ad un’asta per Nandez, rinnovo Meret? Ne… - apetrazzuolo : RAI - Venerato: “Il Napoli non vuole privarsi di Demme, nè intende partecipare ad un’asta per Nandez, rinnovo Meret… - napolimagazine : RAI - Venerato: “Il Napoli non vuole privarsi di Demme, nè intende partecipare ad un’asta per Nandez, rinnovo Meret… -