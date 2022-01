Durant fuori un mese | Irving non cambia idea | Non mi vaccinerò

Advertising

AnStorti : @notjumped Miami e Phonix ha dominato. Con voi ha scusato sicuro con un durant assurdo frutto anche del fatto che g… - kaiserrossii : @jason05_ Almeno c’è Durant fuori - SkySportNBA : NBA, i favoriti alla corsa al titolo di MVP 2022: Durant infortunato è fuori dal podio #SkyNBA #NBA - andreastoolbox : NBA, i favoriti alla corsa al titolo di MVP 2022: Durant infortunato è fuori dal podio | Sky Sport - sportli26181512 : NBA, i favoriti alla corsa al titolo di MVP 2022: Durant infortunato è fuori dal podio: Era il principale favorito… -

Ultime Notizie dalla rete : Durant fuori

...della squadra Kevinpossa influenzare le sue decisioni, visto che Irving può giocare solo in trasferta non avendo ricevuto il vaccino: "È difficile far capire come la mia vita al didel ...L'infortunio di Kevinalmeno 4 - 6 settimane, è la peggior notizia possibile. Le prossime 3 gare in trasferta aiuteranno Kyrie Irving a ritrovare ritmo e continuità: con KDci ..."Nessun infortunio mi farà cambiare idea, non mi vaccinerò". Kyrie Irving, guardia dei Brooklyn Nets, ha risposto così a chi gli chiedeva se l’infortunio che terrà lontana dai campi per un mese la ste ...Il ruggito dei Grizzlies terrorizza l’Nba. Solo Phoenix resta davanti a Memphis nell’ultimo Team Ranking. I Suns hanno il miglior record Nba, Devin Booker in forma scintillante e una difesa da sogno, ...