Covid oggi Veneto, 21.207 contagi e 33 morti: bollettino 19 gennaio

Sono 21.207 i nuovi contagi da coronavirus oggi 19 gennaio in Veneto, secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 33 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione. Il totale dei contagiati nella regione da inizio pandemia sale a 934.263, mentre il totale dei decessi è 12.830. Gli attuali positivi sono 265.072. I pazienti Covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 1.802, in terapia intensiva 203.

