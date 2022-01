Metsola, von der Leyen, Lagarde. Tre donne guidano l’Europa, eppure non basta (Di martedì 18 gennaio 2022) È un fatto storico, di cui probabilmente si parlerà a lungo: con l’elezione di Roberta Metsola alla guida del Parlamento europeo, l’Ue diventa la prima organizzazione federale a vedere donne in praticamente tutti i ruoli principali, con l’eccezione del Consiglio europeo guidato da Charles Michel. La prima è stata Christine Lagarde, arrivata alla guida della Bce subito dopo il “nostro” Mario Draghi, a novembre del 2019. Già una volta aveva scalzato un uomo in un importante incarico economico internazionale: nel 2011, dopo che Dominique Strauss Khan era stato travolto da uno scandalo a sfondo sessuale, fu lei a prendere il testimone per la guida del Fondo monetario internazionale. Un mese dopo, Ursula von der Leyen è diventata formalmente presidente della Commissione europea, anche se la scelta politica, e il voto ... Leggi su open.online (Di martedì 18 gennaio 2022) È un fatto storico, di cui probabilmente si parlerà a lungo: con l’elezione di Robertaalla guida del Parlamento europeo, l’Ue diventa la prima organizzazione federale a vederein praticamente tutti i ruoli principali, con l’eccezione del Consiglio europeo guidato da Charles Michel. La prima è stata Christine, arrivata alla guida della Bce subito dopo il “nostro” Mario Draghi, a novembre del 2019. Già una volta aveva scalzato un uomo in un importante incarico economico internazionale: nel 2011, dopo che Dominique Strauss Khan era stato travolto da uno scandalo a sfondo sessuale, fu lei a prendere il testimone per la guida del Fondo monetario internazionale. Un mese dopo, Ursula von derè diventata formalmente presidente della Commissione europea, anche se la scelta politica, e il voto ...

FrancyP_ : RT @flaviafratello: Mentre cerchiamo ancora #unadonna per il Qurinale in Europa ci prendiamo tutto: Presidenza della Commissione - Von der… - vatuttobene58 : In #Europa Presidenza della Commissione - Von der Leyen. Presidenza della BCE - Lagarde. Presidenza del parlamento… - alfanosici : RT @flaviafratello: Mentre cerchiamo ancora #unadonna per il Qurinale in Europa ci prendiamo tutto: Presidenza della Commissione - Von der… - m_1234557 : RT @flaviafratello: Mentre cerchiamo ancora #unadonna per il Qurinale in Europa ci prendiamo tutto: Presidenza della Commissione - Von der… - RobertoSignore7 : RT @flaviafratello: Mentre cerchiamo ancora #unadonna per il Qurinale in Europa ci prendiamo tutto: Presidenza della Commissione - Von der… -